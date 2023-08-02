Мир 02 августа 2023, 08:30 Трампа обвинили во вмешательстве в выборы путем штурма Капитолия. Ему грозит 50 лет тюрьмы Экс-президента США Трампа обвинили во вмешательство в выборы путем штурма Капитолия РИА «Новости»

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Экс-президента США Дональда Трампа обвинили в попытке помешать утверждению результатов выборов через «насилие и хаос» в Капитолии. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на обвинительное заключение.

В документе указали, что Трамп и его сообщник пытались использовать штурм Капитолия, чтобы отложить утверждение результатов голосования, призывали к этому законодателей, распространяя ложные заявления о мошенничестве в ходе выборного процесса.

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Большое жюри присяжных согласилось с возможностью привлечь экс-президента по четырем пунктам: «сговор с целью обмана США», «сговор с целью вмешательства в официальные процедуры», «вмешательство и попытку вмешательства в официальные процедуры» и «сговор против прав». По этому делу Трампу в совокупности грозит более 50 лет тюрьмы.

Ведущий расследование спецпрокурор Джек Смит заявил, что рассчитывает на ускоренную процедуру проведения суда. В штабе Трампа назвали происходящее политическим преследованием и попыткой администрации нынешнего лидера страны Джо Байдена повлиять на выборы 2024 года.