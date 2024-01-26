Мир 26 января 2024, 11:21 Трампа обвинили во вмешательстве в процесс выделения помощи Украине WP: противодействие Трампа осложняет финансирование Украины piqsels

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Конгресс США почти достиг соглашения о финансировании Украины. Однако в процесс вмешался бизнесмен и экс-президент Штатов Дональд Трамп. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Лидер Республиканской партии в верхней палате парламента Митч Макконнелл отметил, что в конгрессе были готовы подписать документ о выделении средств Украине. По его словам, сенаторы без излишнего желания согласились на предложение связать финансирование республики с выделением денег на усиление охраны американо-мексиканской границы.

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Спустя время позиция многих республиканцев поменялась. Из-за этого положение о выделении Украине 60 миллиардов долларов могут отправить на пересмотр. Авторы материала уточнили, что на позицию республиканцев повлиял Трамп.

«То, над чем работает сенат, будет бессмысленным с точки зрения безопасности и закрытия границ», — сказал он.

Бывший глава Белого дома назвал свою победу на президентских выборах единственной надеждой на урегулирование кризиса.

Член палаты представителей от штата Техас Чип Рой заявил, что Украина не получит средств, пока администрация президента США Джо Байдена не решит вопрос с мигрантами. По его словам, власти Соединенных Штатов игнорируют проблему и встают на защиту мексиканской границы.