Трампа обвинили в превышении полномочий

Трамп призвал к импичменту экс-кандидата в президенты США Ромни Подробнее

«Всему есть предел. Каждый день — по-видимому, каждые несколько часов — появляется все больше свидетельств того, что президент Трамп злоупотребляет властью и совершенно не может быть лидером. Он использует высшую должность в стране для продвижения своих личных политических интересов, а не национальных», — сказал Байден.

По словам бывшего вице-президента, Трамп не понимает всего груза ответственности, который на нем лежит, как на главе государства.

«Он видит только власть — и то, как она может принести пользу только одному человеку: Дональду Трампу», — заверил политик.

Он вспомнил первого американского президента Джорджа Вашингтона, который «не мог врать». Трамп же является его полной противоположностью.

«Вот почему он так лихорадочно проталкивает наглую ложь, изобличенные теории заговора и грязную кампанию против меня и моей семьи», — заключил Байден.

Между Трампом и Байденом разгорелся скандал после публикации стенограммы телефонного разговора президента США с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Трампа обвинили в том, что он хотел заставить Киев начать расследование против Хантера Байден в обмен на материальную помощь. После проверки американский Минюст опроверг все обвинения в отношении Дональда Трампа.