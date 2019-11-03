Трампа обвинили в укреплении России в Сирии

«Не думаю, что у него вообще есть внешнеполитический курс», — отметил он.

В итоге в мире сложилась такая обстановка, что Россия и правительство президента Сирии Башара Асада укрепились в регионе. Помимо этого усиливает свое присутствие и Иран.

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Байден отреагировал на эти перестановки. По его мнению, все перевернулось вверх дном, и фактически США остались там в одиночестве. Бывший вице-президент напомнил, что Трамп намеревался захватить нефтяные месторождения в Сирии. По его словам, с таким же успехом можно вывесить большой плакат размером 300 футов (91 метр) для вербовки в террористическую организацию «Исламское государство»*.

Ранее США заявили о намерении сохранять контроль над нефтяными полями компании Conoco в сирийской провинции Дейр-эз-Зор и над базой Эт-Танф. В Минообороны России рассказали, что американские власти ведут контрабанду сирийской нефти в другие государства, а частные военные компании и спецназ США охраняют караваны. Если кто-либо попытается отнять у них эти месторождения, американские солдаты ответят силой.

Демократ Джо Байден — наиболее вероятный соперник Трампа на президентских выборах в ноябре 2020 года.

* «Исламское государство» / ИГ / ИГИЛ — террористическая организация, запрещенная на территории РФ