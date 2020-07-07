Трампа обвинили в распространении коронавируса

Президента США Дональда Трампа обвинили в помощи распространению коронавируса. Упрек был сделан губернатором штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.

По словам Куомо заявления Трампа только усугубляют ситуацию и приводят к дальнейшему распространению заболевания, пишет издание The Hill. При этом губернатор Нью-Йорка упомянул выступление американского лидера в День независимости США, в котором Трамп заявил о «полной безвредности» в 99% случаев заболевания COVID-19.

В Штатах, напомнил Куомо, снова наблюдается рост заболеваемости, а экономика страны «страдает». «Он (президент США Дональд Трамп — прим. ред.) — часть того провала, в котором мы сейчас», — сказал политик.

Из-за высказываний Трампа, считает губернатор Нью-Йорка, американцы не носят маски, не соблюдают дистанцию и не ведут себя осторожно. Итогом такого поведения губернатор назвал рост числа заболевших COVID-19 в 38 штатах.

Дональд Трамп 4 июля выступил с речью по случаю Дня независимости США. глава Белого дома говорил про коронавирус, в частности он назвал его безвредным для 99% американцев. Также Трамп затронул и тему беспорядков в Штатах. Он заявил, что не позволит «разъяренной толпе свергать наши статуи, стирать нашу историю, вести идеологическую обработку наших детей и попирать наши принципы». После его выступления участники протестов у Белого дома в Вашингтоне сожгли американский флаг.