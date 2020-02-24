Трампа обвинили в пустословии в Совфеде

Сенатор Алексей Пушков уличил президента США в бездействии после призывов к миру между Москвой и Киевом. По мнению Пушкова, такие заявления должны быть подкреплены конкретными делами, иначе это просто сотрясение воздуха.

«Трамп хочет, чтобы Россия и Украина помирились? А что он сделал для этого — оказал ли влияние на зависимый Киев, чтобы тот сменил курс, или на сервильную Варшаву, чтобы она не подливала масла в огонь? В отсутствии действий слова мало что значат», — заявил Пушков.

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К заявлению Трампа с не меньшим недоверием отнесся и член международного комитета Совета Федерации Алексей Кондратьев. Он прямо заявил, что слова Трампа не подтверждаются его делами: «миротворческие» заявления американского лидера могут быть обычным предвыборным ходом, не более.

«Верить Трампу нельзя. Недоговороспособен. Много говорит, но практически не выполняет обещаний», — отметил Кондратьев.