«Я думаю, в своих попытках установить мир между государствами он сделал больше, чем большинство других номинантов на Премию мира», — заявил депутат от норвежской «Партии прогресса» Кристиан Тибринг-Гедде, который выдвинул Трампа на получение Нобелевской премии.

Тибринг-Гедде направил в Нобелевский комитет письмо, в котором указал, что благодаря усилиям Трампа удалось нормализовать отношения между Израилем и ОАЭ. Теперь за Арабскими Эмиратами могут последовать и другие страны, а значит, Ближний Восток перестанет быть местом постоянных конфликтов.

Ранее Израиль и ОАЭ договорились нормализовать отношения с участием США. Ожидается, что в ближайшие дни эти страны подпишут соглашения о сотрудничестве в сферах туризма, инвестиций, авиасообщения, обеспечения безопасности и других. Кроме того, президент ОАЭ Халифа бен Зейд Аль Нахайян отменил экономический бойкот Израиля.