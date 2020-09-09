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    09 сентября 2020, 12:45

    Трампа номинировали на Нобелевскую премию мира — Fox

    Ксения Басырова

    Президента США Дональда Трампа номинировали на Нобелевскую премию мира. Его могут наградить за усилия по разрешению продолжительных конфликтов. Об этом сообщил телеканал Fox.
    Трампа номинировали на Нобелевскую премию мира — Fox

    «Я думаю, в своих попытках установить мир между государствами он сделал больше, чем большинство других номинантов на Премию мира», — заявил депутат от норвежской «Партии прогресса» Кристиан Тибринг-Гедде, который выдвинул Трампа на получение Нобелевской премии.

    Тибринг-Гедде направил в Нобелевский комитет письмо, в котором указал, что благодаря усилиям Трампа удалось нормализовать отношения между Израилем и ОАЭ. Теперь за Арабскими Эмиратами могут последовать и другие страны, а значит, Ближний Восток перестанет быть местом постоянных конфликтов.

    Ранее Израиль и ОАЭ договорились нормализовать отношения с участием США. Ожидается, что в ближайшие дни эти страны подпишут соглашения о сотрудничестве в сферах туризма, инвестиций, авиасообщения, обеспечения безопасности и других. Кроме того, президент ОАЭ Халифа бен Зейд Аль Нахайян отменил экономический бойкот Израиля.

    Новости SMI.FM