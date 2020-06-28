Американский президент Дональд Трамп в первую очередь якобы интересуется тем, как он выглядит в глазах общественности. Он не печется о безопасности страны и ее граждан. Такое мнение высказал бывший советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон.

Так он оценил пост Трампа в Twitter, в котором глава президента признался в незнании о нападениях на американских солдат в Афганистане. До этого в газета The New York Times написала о том, что Россия тайно подкупала членов движения «Талибан» (запрещено в РФ) для убийства американских военных в Афганистане.

«Что у президента за реакция? Сказать: это не сфера моей ответственности, никто мне об этом не говорил», — указал Болтон. Его словам приводит CNN.

«Тот факт, что президент чувствует себя обязанным сделать твит об этой новости, демонстрирует, что в главном фокусе его внимания не безопасность наших войск, а тот вопрос, уделял ли он внимание всей этой истории», — заключил бывший советник.

Ранее Джон Болтон издал книгу под названием «Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома», которой якобы незаконно раскрыл некоторые конфиденциальные сведения, описывая свою работу в последние годы. Публикация вызвала широкий резонанс, в частности, Трамп назвал Болтона маньяком, который хотел бомбить людей.