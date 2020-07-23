Трампа назвали «первым президентом-расистом» в США

Кандидат в президенты США — демократ Джо Байден, — заявил, что действующий американский лидер Дональд Трамп — «первый расист, который избрался в президенты».

Во время онлайн-конференции с избирателями Байдену задали вопрос о его отношении к тому, что Трамп называет коронавирус нового типа «китайским или уханьским вирусом». На это Байден ответил, что действующий глава государства «сеет расизм», пишет РИА «Новости». По мнению политика, отношение Трампа к людям зависит от их национального происхождения и цвета кожи.

«Ни один президент-республиканец не делал этого. Ни один президент-демократ. У нас были расисты, они существовали. Они пытались добиться избрания президентом [США]. Он первый, кто это сделал», — заявил Байден в ходе онлайн-конференции.

Однако в ответ на это заявление некоторые пользователей Сети вспомнили эпизоды из истории Штатов. Так они напомнили, что ряд лидеров страны, в числе которых и первый президент США Джордж Вашингтон, были рабовладельцами.

Президентские выборы США должны пройти 3 ноября 2020 года. Главным соперником действующего лидера —республиканца Дональда Трампа, — считается представитель Демократической партии Джо Байден.