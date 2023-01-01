Мир 01 января 2023, 18:49 Трампа могут разблокировать в Facebook и Instagram уже в январе — СМИ FT: аккаунты экс-лидера США Трампа в Facebook и Instagram могут разблокировать в январе РИА «Новости»

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Meta* рассматривает разблокировку аккаунтов экс-лидера США Дональда Трампа в Facebook** и Instagram***. Решение намерены принять уже до конца января, сообщило Financial Times со ссылкой на источники.

Издание напомнило, что Трампа лишили доступа к платформам компании за подстрекательство к насилию вскоре после того, как группа его сторонников штурмовала Капитолий в январе 2021 года. Ранее Meta* заявляла, что решит, разрешить ли бывшему президенту вернуться в соцсети, к 7 января 2023 года. Теперь ожидается, что решение примут позже. Журналисты отметили, что в 2016 году именно использование социальных сетей помогло Дональду Трампу стать президентом.

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Возможность разблокировки его аккаунтов стали обсуждать после того, как новый владелец Twitter Илон Маск решил разблокировать страницу Трампа в этой соцсети. Это произошло в ноябре 2022 года. Автор материала в Financial Times назвал этот шаг неоднозначным. Для принятия решения по двум другим соцсетям даже создали специальную рабочую группу.

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Ранее Трамп заявлял, что все равно не намерен возвращаться в Twitter.

*Meta — организация, признанная экстремистской в России.

**Instagram и ** Facebook — принадлежат компании Meta, которую признали экстремистской, и запрещены в России.