Трамп жестко поступил с Гонконгом после принятия закона о демократии

«Решение Трампа — это прямое вмешательство во внутренние дела Китая, потому что Гонконг является законной территорией КНР. Сам этот факт не опротестовывается ни американцами, ни тем более другими странами», — отметил он.

Таким образом президент начинает защищать права человека в другой стране.

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В Гонконге не зафиксированы какие-либо реальные доказательства нарушения прав человека, отметил эксперт. Власти Китая не применяют регулярную армию, а действуют силами полиции. Всех задержанных в Гонконге правоохранители позднее отпускают. Причем граждан задерживают именно за нарушение законов КНР, в том числе законов Гонконга.

В это же время США хотят создать «китайский список Магнитского» для запуска преследования китайских компаний, бизнесменов, политиков.

«Для США это стандартная схема», — уверен Маслов.

Протестующие заручились сильной моральной поддержкой благодаря действиям Трампа. Теперь жители Гонконга смогут попросить политического убежища в Америке. Кроме того, американцы положительно оценили действия Трампа, потому что все они настроены прогонконгски.

Однако власти Китая теперь могут прибегнуть к более жестким мерам в течение ближайших месяцев.

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Ранее Трамп подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге. Он подразумевает возможность введения санкций в отношении лиц, которые виноваты в нарушении там прав человека. Также президент запретил «экспорт специализированного полицейского оборудования из США в Гонконг».