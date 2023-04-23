Мир 23 апреля 2023, 01:01 Трамп завил о выходе своей новой книги с письмами, фотографиями и комментариями Экс-президент Трамп: на следующей неделе выйдет новая книга с письмами и фотографиями РИА «Новости»

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Экс-глава Белого дома Дональд Трамп заявил о выходе своей новой книги «Письма Трампу», в которой собраны письма, фотографии и комментарии самого автора. Об этом Трамп написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Моя новая книга выходит на следующей неделе! Невероятная коллекция писем, фотографий и моих комментариев ко всему этому», — написал бывший президент.

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Трамп оставил ссылку на интернет-магазин, в котором можно приобрести книгу, ее стоимость — 99 долларов за экземпляр. С автографом автора — 399 долларов. Старт продаж назначен на 25 апреля.

Ранее Трамп пообещал добиться тотальной экономической независимости от Китая в случае победы на президентских выборах в 2024 году.