13 февраля 2024, 21:37
Трамп заставил Евросоюз задуматься о ядерном оружии
Зампред ЕП Барлей предложила запустить программу ядерных вооружений
Заявления кандидата в президенты США заставили Евросоюз задуматься о создании собственной армии и программе ядерных вооружений. Об этом заявила заместитель председателя Европарламента (ЕП) Катарина Барлей в интервью Tagesspiegel.
Евродепутат отметила, что на данный момент за безопасность и ядерное сдерживание в Европе отвечает НАТО. Но нельзя исключать, что с возможным приходом Трампа к власти ситуация изменится.
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«С учетом недавних высказываний Дональда Трампа больше на это рассчитывать не приходится. Этот вопрос может быть вынесен на рассмотрение на пути к созданию общеевропейской армии», — сказала Барлей.
Среди главных задач Евросоюза политик отметила формирование общеевропейской системы ПВО «Небесный щит» и усовершенствование механизма закупок вооружений. Барлей выразила уверенность, что Европа должна как можно скорее приступить к созданию собственных вооруженных сил.
В воскресенье, 11 февраля, Дональд Трамп заявил, что после переизбрания президентом не стал бы защищать другие государства — члены НАТО, если они не выполнили свои финансовые обязательства перед альянсом. Более того, экс-президент пообещал в таком случае «поощрять» атаки России на эти страны.
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