Трамп заставил авиацию «продемонстрировать силу»

Несмотря на введенный в городе комендантский час, авиация совершила полеты над столицей по требованию президента.

Сообщается, что около 700 представителей 82-й воздушно-десантной дивизии прибыли на две военные базы недалеко от Вашингтона.

Беспорядки в стране начались после убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.