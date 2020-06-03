Трамп заставил авиацию «продемонстрировать силу»
Дональд Трамп, президент США, приказал военным пролететь над Вашингтоном, чтобы «продемонстрировать силу» во время массовых беспорядков. Об этом сообщила «Газета.ru».
Несмотря на введенный в городе комендантский час, авиация совершила полеты над столицей по требованию президента.
Сообщается, что около 700 представителей 82-й воздушно-десантной дивизии прибыли на две военные базы недалеко от Вашингтона.
Беспорядки в стране начались после убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.