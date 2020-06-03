    03 июня 2020, 11:16

    Трамп заставил авиацию «продемонстрировать силу»

    Анастасия Кременчугская

    Дональд Трамп, президент США, приказал военным пролететь над Вашингтоном, чтобы «продемонстрировать силу» во время массовых беспорядков. Об этом сообщила «Газета.ru».

    Несмотря на введенный в городе комендантский час, авиация совершила полеты над столицей по требованию президента.

    Сообщается, что около 700 представителей 82-й воздушно-десантной дивизии прибыли на две военные базы недалеко от Вашингтона.

    Беспорядки в стране начались после убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.