02 апреля 2023, 09:28
Трамп заручился поддержкой 37 республиканцев в палате представителей
Axios: Трамп заручился поддержкой 37 республиканцев перед предъявлением обвинения
Экс-президент США Дональд Трамп заручился поддержкой 37 республиканцев в палате представителей конгресса. Это может сыграть важную роль в его пользу при возможном судебном разбирательстве сообщил портал Axios.
«Бывшего президента Трампа поддержали 37 республиканцев палаты представителей», — уточнили в статье.
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Трамп из-за предъявления ему обвинений добивается от юридического комитета и комитета по надзору и подотчетности палаты представителей конгресса США проведения проверок работы прокуратуры в Нью-Йорке.
Политик регулярно созванивается с законодателями-республиканцами Джимом Джорданом и Элиз Стефаник, которые считаются главными игроками среди сторонников экс-главы Белого дома.
Трампу собираются предъявить как минимум одно обвинение в уголовном преступлении. Официальный представитель МИД России Мария Захарова посмеялась над «разгулом демократии» в США на фоне дела бывшего президента.
США
Дональд Трамп
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