Трамп запустил новый сайт для объединения своих сторонников

Дональд Трамп и его жена Меланья запустили новый сайт для своих сторонников. Ранее он заявил, что готов вновь баллотироваться на пост президента США в 2024 году.

«Офис Дональда Трампа привержен сохранению прекрасного наследия администрации Трампа, в то же время продвигая политику „Америка прежде всего“. С помощью гражданской и общественной активности офис Дональда Трампа будет стараться информировать, обучать и вдохновлять американцев из всех слоев населения, пока мы надеемся построить по-настоящему великое будущее США», — написано на домашней странице сайта.

После скандального завершения выборов в США аккаунты Дональда Трампа заблокировали во многих социальных сетях. Бывший президент решил создать свою платформу. Экс-президент заявил, что новая социальная сеть полностью «изменит правила игры» и привлечет десятки миллионов интернет-пользователе

Ранее Дональд Трамп вновь заявил, что победил на выборах в прошлом году. Он уверен, что его поддержали гораздо больше людей, чем во время прошлого голосования.