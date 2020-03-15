Трамп запретил въезд в США из Великобритании и Ирландии
Новый запрет вступит в силу в полночь по времени Вашингтона (07:00 мск), уточнил вице-президент Майк Пенс.
По словам главы министерства внутренней безопасности США Чеда Вулфа, президент распространил ограничения из-за роста случаев заражения в Соединенном Королевстве. Исключение сделано для дипломатов и самих американских граждан.
Трамп, в свою очередь, заявил, что власти рассматривают возможность ограничить передвижение людей и внутри самих США. Карантин могут объявить в отдельных районах страны.
По последним данным, в США подтвердили 2655 случаев заражения COVID-19, 56 человек скончались. За сутки число зараженных увеличилось минимум на 600 человек.
Всего в мире по статистике газеты South China Morning Post, зарегистрировали свыше 150 тысяч случаев заражения, умерли около 5,8 тысячи пациентов.