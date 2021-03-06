Трамп запретил использовать его имя для сбора средств

Юристы Трампа направили трем крупнейшим организациям Республиканской партии уведомление о необходимости прекратить использование имени бывшего президента и его образа для сбора средств.

«Трамп взбешен тем, что его имя без разрешения используется организациями, которые помогают республиканцам, поддержавшим импичмент в отношении него», — сообщила газета Politico со ссылкой на советника Трампа.

По ее данным, соответствующие письма получили Национальный комитет Республиканской партии, Национальные республиканские комитеты Сената и Палаты представителей Конгресса.

При этом, как отметил один из представителей партии, не использовать имя Трампа невозможно, поскольку его политика популярна среди электората.

Однако советник бывшего главы Белого дома заявил, что Дональд Трамп по-прежнему привержен Республиканской партии, но это не дает никому права использовать его образ без разрешения.

После ухода Трампа с поста президента США группа сенаторов инициировала слушания по его импичменту. Положительное решение помешало бы ему баллотироваться на новый срок в 2024 году. Для обвинительного заключения не хватило 10 голосов.