Трамп запретил Белому дому говорить о случае в Керченском проливе

Американский лидер Дональд Трамп не разрешил выпускать Белому дому заявления о случае в Керченском проливе, который произошел в ноябре 2018 года. Об этом сообщил экс-советник бывшего спецпредставителя США по Украине Кристофер Андерсон.

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В конце октября он давал показания американским законодателям. Теперь его речь размещена на сайте National Public Radio (NPR).

Андерсон рассказал, что вечером 25 ноября сразу же после случившегося его коллеги в Госдепартаменте подготовили заявление, в котором осудили Россию за эскалацию ситуации в Керченском проливе. Однако Белый дом запретил публиковать этот документ.

Дипломат добавил, что отправил действующему тогда спецпредставителю США по Украине Курту Волкеру сообщение о запрете президента США публиковать любые заявления о случае в Керченском проливе.

Андерсон связывает этот запрет с недостаточным количеством информации по данному вопросу. Он отметил, что позже с официальными речами все-таки выступили госсекретарь Майк Помпео и экс-постпред США в ООН Никки Хейли, но только не Белый дом.

Случай в Керченском проливе произошел 25 ноября 2018 года. Три корабля ВМС Украины незаконно вторглись в территориальные воды России. Экипаж кораблей задержали российские пограничники. Позже украинских моряков обвинили в незаконном пересечении границы РФ. С того времени и до сентября 2019 года украинцы находились в российских СИЗО. Однако 7 сентября между Россией и Украиной произошел обмен заключенными. В рамках этого события моряки смогли вернуться на родину.