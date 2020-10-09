Трамп запланировал митинг во Флориде на 10 октября

Президент США Дональд Трамп, которого недавно пролечили от СОVID-19, решил собрать своих сторонников. Предвыборный митинг он хочет провести во Флориде 10 октября.

Свои планы глава Белого дома раскрыл в интервью телеканалу Fox News. С электоратом Трамп хочет встретиться субботним вечером.

«Мы намерены провести митинг, вероятно, во Флориде», — сказал американский лидер.

Он заявил, что хорошо себя чувствует. Очередной анализ на коронавирус Трамп сдаст 9 октября. Профессионализм сотрудников военного госпиталя Уолтера Рида, где президент провел несколько дней, он оценил очень высоко.

«Думаю, что являюсь самым обследуемым человеком в мире», — иронично заметил Трамп.

Меморандум, в котором говорилось о возможном возвращении Дональда Трампа к публичным выступлениям в выходные, разослал врач Белого дома доктор Шон Конли. К этому моменту пройдет 10 дней с тех пор, как у Трампа диагностировали COVID-19.

Президент США, по имеющимся данным, хорошо отреагировал на лечение, и никаких неблагоприятных терапевтических эффектов у него нет.

«Суббота будет 10-м днем ​​с момента постановки диагноза. <…> Я уверен, что возвращение президента к публичным выступлениям будет безопасным», — заметил Конли.