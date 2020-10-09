Трамп запланировал митинг во Флориде на 10 октября
Свои планы глава Белого дома раскрыл в интервью телеканалу Fox News. С электоратом Трамп хочет встретиться субботним вечером.
«Мы намерены провести митинг, вероятно, во Флориде», — сказал американский лидер.
Он заявил, что хорошо себя чувствует. Очередной анализ на коронавирус Трамп сдаст 9 октября. Профессионализм сотрудников военного госпиталя Уолтера Рида, где президент провел несколько дней, он оценил очень высоко.
«Думаю, что являюсь самым обследуемым человеком в мире», — иронично заметил Трамп.
Меморандум, в котором говорилось о возможном возвращении Дональда Трампа к публичным выступлениям в выходные, разослал врач Белого дома доктор Шон Конли. К этому моменту пройдет 10 дней с тех пор, как у Трампа диагностировали COVID-19.
Президент США, по имеющимся данным, хорошо отреагировал на лечение, и никаких неблагоприятных терапевтических эффектов у него нет.
«Суббота будет 10-м днем с момента постановки диагноза. <…> Я уверен, что возвращение президента к публичным выступлениям будет безопасным», — заметил Конли.