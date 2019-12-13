Трамп запланировал крупную сделку с Великобританией после Brexit
Американский президент Дональд Трамп подчеркнул, что власти США и Великобритании могут заключить торговую сделку после Brexit. Об этом сообщил Daily Storm.
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Такое заявление глава Белого дома сделал на личной странице в Twitter.
«Поздравляю Бориса Джонсона с отличной победой! Британия и США теперь могут свободно заключать новые крупные торговые сделки после Brexit. Эта сделка может быть гораздо крупнее и выгоднее, чем любая сделка, которую можно заключить с ЕС. Чествуйте Бориса!» — отметил Трамп.
Ранее Борис Джонсон заявил, что Великобритания выйдет из Евросоюза к 31 января 2020 года. Изначально предполагалось, что Brexit состоится 29 марта 2019 года, однако его перенесли на 31 октября. До сих пор выход не состоялся.
Джонсон одержал победу на внеочередных выборах в парламент Великобритании.