Мир 04 марта 2023, 04:57 Трамп записал песню с хором арестованных участников штурма Капитолия Forbes: Трамп записал песню с арестованными участниками штурма Капитолия РИА «Новости»

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Бывший президент США Дональд Трамп записал музыкальную композицию «Правосудие для всех» вместе с хором своих сторонников, которые были арестованы за участие в штурме Капитолия. Об этом сообщил Forbes.

Бывший американский лидер читает присягу на верность флагу страны, а два десятка заключенных поют национальный гимн. В конце композиции они скандируют: «США».

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Как предполагается, сборы от композиции направят в помощь семьям осужденных участников штурма Капитолия. Тогда — 6 января 2021 года — сторонники Трампа ворвались в здание в попытке сорвать утверждение конгрессом итогов выборов президента, в которых одержал победу представитель демократической партии Джо Байден.

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Более половины американцев готовы проголосовать на президентских выборах 2024 года за Трампа. Он стал самым популярным кандидатом от республиканской партии, показал проведенный опрос. Бывший глава Белого дома получил в два раза больше поддержки, чем губернатор штата Флорида Рон Десантис. Авторы исследования отметили, что Трамп станет главным конкурентом действующего главы государства Джо Байдена.