  • Трамп заявил об уверенности в победе на выборах в 2020 году

    04 ноября 2019, 01:58

    Валерия Шафирко

    Американский лидер Дональд Трамп выразил уверенность в своей победе на выборах президента США в 2020 года. Такое заявление Трамп сделал в беседе с журналистами на лужайке Белого дома.

    По мнению главы Белого дома, результаты опросов на его стороне, поэтому он «совершенно уверен», что американцы его переизберут, пишет газета «Известия».

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    Своими единственными противниками американский лидер демократов и СМИ, которые, по мнению Трампа, находятся в сговоре.

    «Люди не хотят слышать об импичменте. Единственный, кто хочет говорить об импичменте, это лживые СМИ и демократы, которые в основном и работают на эти СМИ», — заявил глава Белого дома.

    В США демократы начали процедуру импичмента Дональду Трампу. По их мнению, глава Белого дома оказывал давление на украинского президента Владимира Зеленского, добиваясь от него расследования против бывшего вице-президента Джо Байдена и его семьи. Как считают представители демократической партии, Трамп делал это в собственных политических интересах.