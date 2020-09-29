Трамп заявил об отказе Байдена сдать тест на наркотики перед дебатами

«Ха, интересно, почему», — прокомментировал Трамп отказ Байдена. При этом американский лидер не уточнил, откуда у него эта информация.

Трамп на прошлой неделе призвал своего оппонента Байдена пройти проверку на содержание в крови запрещенных веществ. При этом президент США отметил, что сам готов на эту проверку.

Как подозревает Трамп, его конкурент на пост главы государства принимает запрещенные препараты, без которых не способен будет выглядеть на дебатах на соответствующем уровне.

Первые теледебаты кандидатов на пост президента США пройдут 29 сентября. В течение полутора часов кандидатам будут задавать вопросы по шести отобранным темам, каждой из которых будет уделено 15 минут. Всего планируется провести теледебаты три раза — они должны завершиться до 3 ноября. В этот день в Америке состоятся выборы президента.