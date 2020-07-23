Трамп заявил об остром уме Путина и посоветовал Байдену пройти тест на интеллект

Президент США Дональд Трамп дал оценку интеллектуальным способностям своих коллег, возглавляющих другие страны. В том числе он отметил острый ум российского лидера Владимира Путина.

Трамп охарактеризовал других глав государств в интервью Fox News. Речь о них зашла на фоне беседы о том, каким президентом может быть оппонент американского президента на грядущих выборах Джо Байден.

«Насколько я мог судить, у председателя Си Цзиньпина острый ум, у президента Путина — тоже, у [турецкого лидера Реджепа] Эрдогана тоже. Среди тех, с кем приходится иметь дело, несообразительных нет», — заметил Трамп.

Глава Белого дома подчеркнул, что нельзя допустить, чтобы страной управлял тот, «про кого нельзя сказать это на 100%». Президентство, добавил он, требует «выносливости» и «психического здоровья».

Кандидату от Демократической партии Джо Байдену Трамп порекомендовал пройти тест на проверку интеллектуальных способностей. США, считает он, взаимодействуют с теми, кто способен «сделать нечто очень плохое» со страной. Ее президент должен быть сообразительным. Сам Трам заявил, что успешно прошел «сложный тест» для проверки умственных способностей.

Если Байден победит на выборах, то станет самым пожилым президентом США. Политику будет 78 лет — на четыре года больше, чем Трампу.