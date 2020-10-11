Трамп заявил об иммунитете к коронавирусу

Президент США Дональд Трамп рассказал, что больше не болен COVID-19. Он отметил, что у него в организме уже мог выработаться иммунитет к коронавирусу.

Об этом американский лидер рассказал в интервью Fox News.

«Да, и более того, похоже, что у меня (выработался — прим. ред.) иммунитет», — заявил Дональд Трамп.

О том, что президент и первая леди США заразились новым типом коронавирусной инфекции, стало известно 2 октября. Его отправили лечиться в военно-медицинский госпиталь имени Уолтера Рида, который расположен в штате Мэрилен. ТУда заболевшего Трампа доставили на вертолете.

URA.RU напомнило, что 7 октября лечащий врач американского лидера Шон Конли заявил, что в организме Трампа выявили антитела к коронавирусной инфекции. К тому моменту у президента уже сутки не было никаких симптомов, а все жизненно важные показатели пришли в норму.

10 октября Дональд Трамп впервые вышел на публику после заражения. Он общался с людьми с балкона Белого дома — на лужайке под окнами собрались несколько сотен его сторонников. Президент вышел к ним в маске, однако сразу же ее снял. Свое выступление американский лидер начал с заявления о своем здоровье. Он подчеркнул, что чувствует себя прекрасно.