Трамп заявил о вреде Black Lives Matter для темнокожих

По мнению президента США Дональда Трампа, движение Black Lives Matter («Жизни темнокожих имеют значение») наносит вред темнокожим сообществам. Об этом он заявил в своем выступлении на форуме в поддержку экономических возможностей афроамериканцев.

«Движение Black Lives Matter наносит вред сообществам темнокожих», — приводит слова американского лидера РИА «Новости».

Трамп также раскритиковал своего конкурента на президентских выборах демократа Джо Байдена и его политику. По словам главы США, «расовая справедливость начнется, когда Джо Байден уйдет на пенсию из публичной жизни».

В конце мая по США и некоторым странам мира прокатилась протестная волна после гибели от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. Массовые акции, перерастающие в беспорядки, проходили под лозунгом Black Lives Matter.

Результатом этих демонстраций стало переименование нескольких улиц, изменения продуктов американских корпораций, которые хоть как-то связаны с символами рабства, а также потеря нескольких памятников.