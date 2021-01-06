Трамп заявил о тысячах «наводнивших Вашингтон» противников Байдена

Действующий американский лидер Дональд Трамп заявил о том, что тысячи людей, которые выступают против победы на выборах президента «леворадикальных демократов», вышли на улицы Вашингтона.

Об этом Трамп написал на своей странице в Twitter. По словам действующего главы государства, прибывшие в город граждане не позволят избранному президенту Джо Байдену и его сторонникам «украсть победу» республиканцев на выборах.

Жители США «больше не будут этого терпеть», отметил Трамп. Он также добавил, что в Овальном кабинете слышат позицию наводнивших Вашингтон людей.

Трамп и Байден готовятся выступить перед сторонниками в среду, 6 января, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на штабы политиков.

Представители демократа Байдена отметили, что его выступление будет проходить в Уилмингтоне, штат Делавэр. Однако не уточнили формат и время мероприятия, отметила «Газета.ru».

Действующий лидер республиканец Дональд Трамп также намерен обратиться к сторонникам. В своем Twitter-аккаунте он уточнил, что выступление пройдет в Вашингтоне в 11:00 по времени Восточного побережья (19:00 по Москве).

Накануне рамп заявил, что не намерен уступать свой пост демократу Джо Байдену. Американский лидер пообещал устроить «адскую битву» за победу на выборах.