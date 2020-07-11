Трамп заявил о разработке самого крупного ледокола в мире

Вашингтон сейчас имеет только один ледокол, но в это же время идет разработка второго, который должен стать самым крупным в мире. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп.

Трамп рассказал о разработках нового ледокола в штаб-квартире Южного командования ВС США в штате Флорида.

«Сейчас у нас на стадии разработки самый большой ледокол в мире. Мы собираемся и попытаемся создать, если сможем, еще 10 ледоколов. У нас сейчас только один, а у России — 40. У нас будет два, но хотели бы еще 10», — приводит ТАСС слова Трампа.

Глава Белого дома также добавил, что США обсуждают возможность строительства ледоколов по гораздо более низкой цене, чем ранее.

Несколько часов назад Трамп снова заявил о разработке сверхскоростной ракеты. Он считает, что она затмит все существующие аналоги в мире. По словам американского лидера, ее скорость будет в 17 раз больше самой быстрой ракеты. При этом Трамп добавил, что «она настолько быстро летит, что ее крайне тяжело заметить».