Мир 17 сентября 2023, 21:15 Трамп заявил о проигрыше Украины в конфликте, которого могла избежать правительство США

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Украина терпит поражение в конфликте с Россией, которого могла бы избежать. Об этом бывший президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу NBC News.

«Новостные издания больше не пишут о боевых действиях. <…> Это означает, что Украина проигрывает», — сказал он.

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Трамп напомнил о провале контрнаступления ВСУ. Экс-глава Белого дома выразил уверенность, что киевский режим мог избежать конфликта, если бы договорился о признании потери части территорий. Речь идет о «Крыме и других регионах», которые присоединились к России. По мнению политика, при таком раскладе «никто бы не погиб».

Экс-лидер США положительно оценил высказывание президента России Владимира Путина о его готовности урегулировать кризис вокруг Украины. Американский политик не стал раскрывать детали того, как мог бы разрешить украинский конфликт, но отметил, что на это у него ушло бы только 24 часа.