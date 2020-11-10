Трамп заявил о прогрессе в борьбе за сохранение поста президента США

Результаты голосования на выборах президента США не известны до сих пор. Но действующий глава государства Дональд Трамп намерен приложить все усилия, чтобы сохранить свой пост. На своей странице в Twitter он сообщил, что уже добился большого прогресса по этому вопросу.

«Мы добиваемся большого прогресса. Результаты начнут появляться на следующей неделе. Сделаем Америку снова великой», — говорится в сообщении. Никаких других подробностей он не привел.

Выборы президента США прошли еще 3 ноября. Но на них около 100 миллионов американцев проголосовали досрочно по почте.

Против такого вида голосования выступал Трамп. Он заявил, что такой способ позволяет фальсифицировать результаты. Он заявил, что намерен через суд добиться пересчета голосов в штатах, где, по его мнению, были нарушения в пользу его соперника.

По данным СМИ, победу одержал кандидат от Демократической партии Джо Байден. После оглашения результатов голосования в Пенсильвании ему достались более 270 голосов выборщиков, необходимых ему для победы на президентских выборах.