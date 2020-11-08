Трамп заявил о письменных подтверждениях фальсификаций на выборах

Действующий президент Америки Дональд Трамп написал в соцсетях целое сочинение на тему фальсификаций. Он заявил, что у него есть ряд письменных подтверждений, что на выборах были грубые нарушения.

«Мы должны посмотреть на голоса. <…> Мы должны рассмотреть эти обвинения. У нас есть ряд неоспоримых фактов, что на выборах были фальсификации. В этой стране у нас уже есть история с фальсификациями на выборах», — написал он в Twitter.

Он отметил, что в Пенсильвании был указ Верховного суда, по которому должны были разделить бюллетени в установленные законом сроки. И это огромная часть бюллетеней. Президент обеспокоился идентификацией этих голосов. Потому что, если в системе есть с этим проблемы, отметил Трамп, это серьезно повлияет на все выборы. Он заявил, что 100 миллионов бюллетеней, отправленных по почте в Филадельфию и Детройт, его сильно беспокоят.

По данным американских СМИ, помощник президента США и по совместительству зять Трампа предложил ему признать поражение на выборах.