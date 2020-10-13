Трамп заявил о низком интеллекте Байдена по сравнению с Путиным

Дональд Трамп считает, что его соперник на выборах демократ Джо Байден по интеллекту уступает российскому лидеру Владимиру Путину, председателю Китая Си Цзиньпину и главе КНДР Ким Чен Ыну. Такое заявление американский президент сделал на митинге во Флориде.

По его словам, у Путина и двух других мировых лидеров «на 100% острый ум».

«У нас есть кто-то, у кого не 100%, не 80%, не 60%» [острый ум]», — сказал Трамп, намекая на оппонента. Главу Белого дома процитировала газета The New York Post.

Американский лидер на своей странице в Twitter напомнил, что Байден забыл имя сенатора Митта Ромни. Также Трамп многократно называл демократа «сонным Джо».

Выборы в США пройдут 3 ноября. За пост президент борются действующий лидер Дональд Трамп и бывший бывший вице-президент страны Джо Байден. Соперники успели пока провести лишь одни дебаты. На них Байден назвал Трампа «щенком Путина», «расистом» и «клоуном».

Комиссия по президентским дебатам Соединенных Штатов после взаимных оскорблений кандидатов решила изменить правила для дальнейших встреч оппонентов. Так, при необходимости им смогут выключать микрофоны. Об этом написал РБК.

Митинг во Флориде стал для Трампа первым политическим событием после того, как он переболел COVID-19.