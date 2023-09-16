Мир 16 сентября 2023, 04:27 Трамп заявил о необходимости спасти США от фашистов Бывший президент США Трамп заявил, что страну необходимо спасти от фашистов РИА «Новости»

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Бывший президент США Дональд Трамп заявил о необходимости спасти страну от фашистов, которые сейчас управляют Соединенными Штатами. Как уточнило РИА «Новости» свое заявление политик сделал во время мероприятия «Женщины-лидеры Америки».

«Через год вы будете голосовать на самых важных выборах за свою жизнь. Эти выборы определят, будут ли Америкой управлять тираны-марксисты, фашисты и коммунисты», — сказал бывший президент США.

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Сейчас, по словам Трампа, управление Соединенными Штатами находится в руках администрации продажного президента Джо Байдена. Экс-глава Белого дома заявил также о необходимости исправить эту ситуацию.

Ранее опрос показал, что только треть избирателей в США посчитали, что Байден сможет выдержать по состоянию ментального здоровья второй президентский срок. Слишком старым для такой должности его сочли 73% участников исследования. Возраст его соперника от республиканцев Дональда Трампа смутил 47% респондентов. Это при том, что Трамп младше Байдена всего на три года.