Трамп заявил о необходимости наладить торговые отношения с Россией

«Думаю, мы должны быть в состоянии торговать с Россией. Думаю, мы можем. Думаю, поладить с Россией после того, как охота на ведьм (расследование о российском вмешательстве в выборы президента США — прим. ред) закончилась и они (следователи — прим. ред) потратили 45 миллионов долларов и не нашли ничего», — сказал глава Соединенных Штатов.

Экс-спецпрокурор Роберт Мюллер в апреле 2019 года обнародовал доклад по результатам двухлетнего расследовании дела о «российском вмешательстве» в президентские выборы в США в 2016 году. Команда Мюллера «доказала», что Кремль был причастен к избирательным процессам в Штатах, однако никакого сговора Трампа с властями России не выявила, пишет «Газета.ru». Бывший спецпрокурор также не смог выяснить, препятствовал ли руководитель американского государства правосудию по ходу расследования.