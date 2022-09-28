Трамп заявил о наступлении в мире самого опасного времени за всю историю | 360°

Мир 28 сентября 2022, 02:45 Поделиться Telegram

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Viber Трамп заявил о наступлении в мире самого опасного времени за всю историю Бывший президент США Трамп: в мире наступило самое опасное время за всю историю Pxhere.com

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Мир переживает, возможно, самое опасное время за всю историю, заявил бывший президент США Дональд Трамп. Свое мнение он высказал в эфире радиостанции WABC.

«Все, что сейчас происходит в мире, <…> все ужасные вещи, которые происходили на Украине, похоже, могут произойти в Китае, на Тайване», — высказал свои опасения бывший глава Белого дома.

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События на Украине, как считает Трамп, никогда не должны были произойти, но теперь идут обсуждения ядерного оружия. Это Трамп назвал самой большой угрозой. По мнению экс-президента США, сейчас «самое опасное время за многие годы, возможно вообще когда-либо».

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Трамп также заметил, что наступило плохое и опасное время для всего мира.

США предоставляют властям Киева большую часть военной помощи, что делает их стороной конфликта на Украине. Об этом ранее заявил генерал-лейтенант в отставке и экс-советника Дональда Трампа по национальной безопасности Джозеф Кит Келлог.

Он также заметил, что, когда Штаты стали отправлять Киеву вооружение по типу HIMARS и MLRS, они подчеркнули, что не желают становиться стороной конфликта.

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