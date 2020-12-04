Трамп заявил о намерении заблокировать проект оборонного бюджета США

Американский президент Дональд Трамп решил заблокировать проект согласованного Конгрессом военного бюджета. Он также выразил сожаление, что в документе осталось упоминание об освобождении соцсетей от ответственности.

«Очень грустно за нашу страну. Выглядит так, что Джеймс Инхоф не включит прекращение раздела 230 (закона об этике в сфере коммуникаций — прим. ред.) в проект военного бюджета. Очень плохо для нашей национальной безопасности и честности выборов. <…> Я применю вето», — написал он в Twitter.

Из сообщения следует, что президент остался огорчен работой Конгресса США, который при согласовании военного бюджета на следующий год оставил пункт об освобождении соцсетей от ответственности.

Накануне Дональд Трамп сообщил, что не исключает возможности баллотирования на пост главы государства через четыре года, уточняет RT. По его словам, это произойдет, если в 2020 году он проиграет выборы. Ранее иностранные СМИ сообщили, что о выдвижении Трамп может объявить в день инаугурации своего противника.