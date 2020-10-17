Трамп заявил о наличии у США гиперзвуковых ракет

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что вооруженные силы США теперь располагают гиперзвуковыми ракетами. Об этом глава Белого дома сообщил на выступлении перед избирателями во Флориде.

«У нас теперь есть гиперзвуковые ракеты», — сказал американский лидер. Его слова приводит РИА «Новости».

Министр сухопутных сил США Райан Маккарти ранее рассказал, что Штаты успешно испытали гиперзвуковые ракеты, пишет «Газета.ru». По его словам, прототип этой ракеты во время учений поразил обозначенную цель с точностью до «шести дюймов».

Ранее Соединенные Штаты назвали характеристики создаваемой гиперзвуковой ракеты AGM. Она уступает российским «Кинжалам» и «Цирконам». А комплексы С-300 и С-400 без труда остановят боеголовку. Но главное все же не это. А то, что пока Штаты поражают интернет рассказами, российское гиперзвуковое оружие уже несет боевое дежурство.

Военный эксперт Андрей Кошкин в беседе с «360» рассказал, что США стремятся хотя бы в информационном пространстве не допустить большого отставания от России в области создания высокотехнологичного вооружения.