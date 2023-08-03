Мир 03 августа 2023, 00:26 Трамп заявил, что ему грозят пять веков тюрьмы The Hill: экс-президенту США Трампу грозит 561 год тюрьмы РИА «Новости»

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Бывшему президенту США Дональду Трампу грозит более пяти веков тюрьмы в рамках дел о попытке вмешательства в выборы 2020 года и штурме Капитолия. Об этом политик сообщил в письме к своему избирательному штабу. Цитату привело издание The Hill.

«По имеющимся данным, мне грозит в общей сложности 561 год тюрьмы в результате объявленной левыми охоты на ведьм. Это шесть жизней», — написал он.

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Трамп обратился к своим сторонникам, которых призвал вместе с ним мирно выступить против скатывания США в тиранию. Также он предложил делать пожертвования на его избирательную кампанию.

Экс-президенту США предъявили обвинения в попытке помешать утверждению результатов выборов через «насилие и хаос» в Капитолии. В документе отметили, что Трамп со своим сообщником пытались использовать штурм Капитолия, чтобы отложить утверждение результатов голосования, а также распространяли ложные заявления о мошенничестве в ходе выборов, писал RT.