Трамп заявил о готовности признать поражение на выборах президента США
Американский лидер Дональд Трамп рассказал, что готов признать поражение на выборах президента США 2020 года, хоть назвал свой проигрыш «печальным моментом для страны». Об этом сообщил телеканал Fox News.
Комментируя предвыборную борьбу в стране, Трамп отметил: «Конечно, если я не выиграю, то не выиграю». При этом он указал, что победа Джо Байдена станет «очень печальным моментом для страны», так как демократы намерены «избавиться от полицейских департаментов» и игнорируют опасность протестов.
Ранее наиболее вероятный кандидат от демократов пригрозил Трампу военным переворотом, если тот откажется снимать с себя полномочия в случае поражения на предстоящих выборах. По его словам, он опасается, что Трамп собирается повлиять на результаты выборов и сможет «украсть» их.
Он также заявил, что публичные выступления действующего президента США разжигают расовую ненависть среди американцев.