Трамп заявил о готовности признать поражение на выборах президента США

Комментируя предвыборную борьбу в стране, Трамп отметил: «Конечно, если я не выиграю, то не выиграю». При этом он указал, что победа Джо Байдена станет «очень печальным моментом для страны», так как демократы намерены «избавиться от полицейских департаментов» и игнорируют опасность протестов.

Ранее наиболее вероятный кандидат от демократов пригрозил Трампу военным переворотом, если тот откажется снимать с себя полномочия в случае поражения на предстоящих выборах. По его словам, он опасается, что Трамп собирается повлиять на результаты выборов и сможет «украсть» их.

Он также заявил, что публичные выступления действующего президента США разжигают расовую ненависть среди американцев.