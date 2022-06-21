Трамп заявил о большой беде в США

Экономика США уже в состоянии рецессии, страна в большой беде, сообщил экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в интервью каналу Newsmax. По его мнению, рост цен на бензин продолжится до «пяти, шести, семи долларов за галлон, даже намного больше».

«[Рецессия —] это не то, что может произойти через два года, как они говорят. Мы уже в состоянии рецессии. Наша страна в огромной беде. Она никогда не была в таком положении», — подчеркнул Трамп.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен отметила, что рецессия не является неизбежной. В то же время она признала, что в ближайшее время американские власти не смогут снизить инфляцию в стране.

Средняя цена бензина в США превысила пять долларов за галлон топлива (3,785 литра) впервые в истории.

Цены на бензин растут и в Европе. К примеру, 9 июня суточный прирост этого показателя в Великобритании побил рекорд, установленный 17 лет назад. Цены на топливо влияют практически на все сферы экономики — от производства товаров до их перевозок, — поэтому растет и стоимость жизни.