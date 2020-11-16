Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что выиграл выборы главы государства. Его пост в Twitter получил отметку о противоречии с «официальными источниками».

Трамп опубликовал очередной пост, в котором коротко описал свое мнение по поводу результатов прошедшего голосования и его итогов.

«Я выиграл выборы!» — написал глава Белого дома. Его твит администрация соцсети пометила фразой о том, что «официальные источники сообщают другие результаты выборов».

Ранее Трамп заявил о нарушениях конституции на состоявшихся в США президентских выборах. Он намерен подать «большие иски», чтобы доказать свою точку зрения. Объявление победы Байдена Трамп назвал преждевременным и рассказал о фальсификациях.

Американцы выбирали нового президента 3 ноября. Сопоставив полученные данные, многие СМИ заявили о победе кандидата от демократов Джо Байдена. Его уже поздравили многие мировые лидеры. Трамп планирует отстаивать собственную победу в суде.