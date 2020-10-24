Трамп заявил, что выиграет президентскую гонку

Американский президент Дональд Трамп заявил об уверенности в победе на выборах. Об этом рассказали в пресс-службе Белого дома.

«Я думаю, что мы выигрываем. Мы выигрываем с отрывом. Это (предвыборный митинг в штате Флорида — прим. ред.) не было выступлением того, кто находится на втором месте, верно? <…> Мы гораздо больше продвинулись, чем четыре года назад», — приводит ТАСС слова Трампа.

Соперником в этих гонках у Трампа является кандидат от Демократической партии Джозеф Байден.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп сможет стать президентом Америки даже после поражения. В таком случае он сможет обжаловать итоги в Верховном суде США, уточняет РИА ФАН. Если состоится назначение судьи Эми Кони Барретт, то большинство в органе власти составят республиканцы.

Накануне Джо Байден на одной из встреч с избирателями в штате Делавер пообещал бесплатную вакцину от коронавируса, когда ее разработают. Кроме того, он заявил, что попросит губернаторов штатов ввести обязательное ношение масок, внедрит план тестирования и увеличит распространение средств индивидуальной защиты.