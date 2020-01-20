Трамп заявил, что США выгодны хорошие отношения с Россией и Китаем

«Иметь хорошие отношения с Китаем — это хорошо, и с Россией хорошо, и со многими другими странами», — сказал он. Его процитировало издание Successful Farming.

Президент отметил, что при этом США не хотят быть использованными другими государствами в своих интересах. По его словам, сейчас Пекин уважает Вашингтон. Трамп добавил, что американская сельскохозяйственная отрасль только выиграет от торговой сделки с КНР.

Соединенные Штаты и Китай в середине января договорились о новых торговых соглашениях. Первый пакет документов уже подписан. Согласно нему, КНР должен купить у США сельскохозяйственную продукцию и другие товары на 200 миллиардов долларов в ближайшие два года. Вашингтон, в свою очередь, обещал отказаться от планов повышения пошлин на китайские товары. Но до того момента, пока второй пакет документов не будет подписан, 25-процентные пошлины на товары из Китая останутся в силе.