Трамп заявил, что США может направить в Россию оборудование для борьбы с коронавирусом

По его словам, «США, когда они наладят производство в достаточных объемах соответствующего оборудования, будут готовы направлять такие поставки и в нашу страну». Лавров отметил, что это «нормальный партнерский подход».

В США зафиксировано 587 тысяч пациентов с коронавирусом, из них скончались почти 24 тысячи.