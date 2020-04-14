Трамп заявил, что США может направить в Россию оборудование для борьбы с коронавирусом
Президент США Дональд Трамп рассказал, что правительство страны готово отправить в Россию оборудование, необходимое для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщил сайт «Газета.ru» со ссылкой на главу МИД России Сергея Лаврова.
По его словам, «США, когда они наладят производство в достаточных объемах соответствующего оборудования, будут готовы направлять такие поставки и в нашу страну». Лавров отметил, что это «нормальный партнерский подход».
В США зафиксировано 587 тысяч пациентов с коронавирусом, из них скончались почти 24 тысячи.