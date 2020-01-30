Трамп заявил, что советы Болтона провоцировали «шестую мировую войну»

Трамп подчеркнул, что его экс-советник не получил «одобрение (Сената США — ред.) на должность постоянного представителя в ООН много лет тому назад и после этого не получил никаких других одобрений». По словам американского президента, Болтон умолял принять его на работу.

Трамп напомнил, что назначил его на должность вопреки советам. Он также добавил, что Болтон допускал много ошибок на посту.

«Если откровенно, если бы я слушал его, мы уже были втянуты в шестую мировую войну», — уточнил Трамп на личной странице в Twitter.

Глава США заметил, что книга воспоминаний, созданная Болтоном, содержит ложь и информацию по национальной безопасности государства.