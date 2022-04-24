Трамп заявил, что рукопожатия Байдена с пустотой «ведут США в ад»

Действующая администрация СШАЮ пришедшая к власти в результате мошеннических выборов, разрушает страну. Такое мнение высказал бывший глава Белого дома Дональд Трамп на выступлении перед своими сторониками в округе Делавэр, штат Огайо. По его словам, которые привело РИА «Новости», растерянность президента Джо Байдена приведет страну в ад.

«Факт в том, что выборы были мошенническими, украдены. А теперь нашу страну разрушают. Страну разрушают, страна следует в ад. Никогда ничего не было подобного», — заявил Трамп.

По словам экс-президента, причиной происходящего является действующий американский лидер, который «абсолютно не понимает, что происходит».

«Он пожимает руки воздуху, ходит вокруг растерянно», — сказал Трамп.

Таким образом он, вероятно, намекнул на два эпизода, когда Байден по окончании мероприятий протягивал руку, как для рукопожатия, когда перед ним никого не было.

Трамп вновь напомнил о росте цен на безин: в годы правления Трампа стоимость галлона бензина составляла 1,9 доллара, теперь она достигает 8 долларов.

«Они (цены) будут подниматься, привыкайте», — отметил политик.

Он также напомнил, что при прошлой администрации не было роста инфляции, при нынешней же она бьет рекорды. Также Трамп добавил, что при его правлении страна модернизировала ядерные силы.

Ранее, выступая на ежегодном мероприятии Heritage Foundation в штате Флорида, Дональд Трамп заявил, что сегодняшнее американское руководство не уважают и не боятся в мире, это стало причиной самого опасного момента в истории.