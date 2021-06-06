Трамп заявил, что Россия и Китай открыто насмехаются над Байденом

Российский президент Владимир Путин открыто насмехается над своим коллегой из США Джо Байденом. Таким мнением поделился бывший президент Америки Дональд Трамп, выступая на съезде республиканцев в Северной Каролине.

«И сейчас над Байденом открыто насмехаются китайские переговорщики и российский президент Путин. Они насмехаются над ним, они унижают нашу страну», — передало РИА «Новости» его слова.

Также Трамп назвал действующую администрацию Соединенных Штатов самой радикально левой в истории страны. Он обвинил Белый дом в продвижении токсичных расистских теорий и дискриминации детей в школах.

По его словам, социал-демократы «кланяются китайцам», унижая и оскорбляя страну на мировой арене. Бывший президент считает администрацию Байдена позором Америки. По его мнению, выжить страна сможет только при избрании республиканцев на любом уровне власти. Он отметил, что 48 тысяч рабочих мест были потеряны из-за принятого Байденом в первый же день президентства решения отменить строительство трубопровода Keystone XL.