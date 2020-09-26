Трамп заявил, что проиграет лишь при одном условии

«Мы проиграем выборы, только если они будут жульничать», — уверен Трамп.

Он добавил, что не допустит этого, так как «на карту поставлена страна». Президент считает, что демократы после прихода к власти разрушат США. Он призвал своих сторонников сообщать, если те заметят какие-то нечестные действия во время выборов.

«Мы хотим очень дружественного переходного периода, но мы не хотим, чтобы нас обманули», — подчеркнул Трамп.

Кроме того, он выразил мнение, что победитель станет известен спустя долгое время после выборов. Трамп пояснил, что демократы предупредили о возможном опоздании доставки бюллетеней.

Ранее главный научный сотрудник Центра Североамериканских исследований ИВИ РАН Александр Петров рассказал, что под «мирной передачей власти», о которой говорил Дональд Трамп, подразумевается вовсе не возможность военного переворота.

В Америке принято, что проигравший кандидат звонит своему оппоненту и поздравляет его с победой. Именно это и называется «мирной передачей власти». Когда Трамп говорил, что этого не случится, он имел в виду не отказ уходить из Белого дома добровольно.