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    26 сентября 2020, 13:00

    Трамп заявил, что проиграет лишь при одном условии

    Дарья Морозова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что проиграет на предстоящих выборах только в том случае нечестных действий со стороны демократов, его соперников. Об этом сообщило РИА «Новости».
    Трамп заявил, что проиграет лишь при одном условии

    «Мы проиграем выборы, только если они будут жульничать», — уверен Трамп.

    Он добавил, что не допустит этого, так как «на карту поставлена страна». Президент считает, что демократы после прихода к власти разрушат США. Он призвал своих сторонников сообщать, если те заметят какие-то нечестные действия во время выборов.

    «Мы хотим очень дружественного переходного периода, но мы не хотим, чтобы нас обманули», — подчеркнул Трамп.

    Кроме того, он выразил мнение, что победитель станет известен спустя долгое время после выборов. Трамп пояснил, что демократы предупредили о возможном опоздании доставки бюллетеней.

    Ранее главный научный сотрудник Центра Североамериканских исследований ИВИ РАН Александр Петров рассказал, что под «мирной передачей власти», о которой говорил Дональд Трамп, подразумевается вовсе не возможность военного переворота.

    В Америке принято, что проигравший кандидат звонит своему оппоненту и поздравляет его с победой. Именно это и называется «мирной передачей власти». Когда Трамп говорил, что этого не случится, он имел в виду не отказ уходить из Белого дома добровольно.

    Новости SMI.FM