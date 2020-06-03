Трамп заявил, что присутствие России в G7 необходимо

Трамп объявил о переносе встречи G7 на сентябрь. Он собирается пригласить туда еще четыре страны, в том числе и Россию.

Он уточнил, что в G7 «половина встреч посвящена России», поэтому на них необходимо присутствие президента России Владимира Путина. «Это вопрос здравого смысла», — заключил Трамп.

Ранее Трамп рассказал о своей идее пригласить лидеров России, Австралии, Индии и Южной Кореи на саммит G7 во время телефонного разговора с Путиным.

Российский сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что исключение России из политического клуба было большой ошибкой.

Некоторые страны, в частности Британия и Канада высказались против приглашения России в G7. Андрей Кортунов, гендиректор Российского совета по международным делам, считает, что причина в том, что мировое сообщество может расценить это, как победу Москвы и «уступку со стороны Запада».