    03 июня 2020, 17:34

    Трамп заявил, что присутствие России в G7 необходимо

    Дарья Морозова

    Присутствие России на встрече «Большой семерки» необходимо с точки зрения здравого смысла. Об этом рассказал президент США Дональд Трамп в интервью радио Fox.

    Трамп объявил о переносе встречи G7 на сентябрь. Он собирается пригласить туда еще четыре страны, в том числе и Россию.

    Он уточнил, что в G7 «половина встреч посвящена России», поэтому на них необходимо присутствие президента России Владимира Путина. «Это вопрос здравого смысла», — заключил Трамп.

    Ранее Трамп рассказал о своей идее пригласить лидеров России, Австралии, Индии и Южной Кореи на саммит G7 во время телефонного разговора с Путиным.

    Российский сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что исключение России из политического клуба было большой ошибкой.

    Некоторые страны, в частности Британия и Канада высказались против приглашения России в G7. Андрей Кортунов, гендиректор Российского совета по международным делам, считает, что причина в том, что мировое сообщество может расценить это, как победу Москвы и «уступку со стороны Запада».